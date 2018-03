Gartenschau startet in einem Monat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Iburg (dpa/lni) - Der Planungsstart war rumpelig, aber einen Monat vor dem Start der Landesgartenschau in Bad Iburg liegen die Arbeiten gut in der Zeit. So wurde Ende der Woche der rund 600 Meter lange Baumwipfelpfad vollendet, sagte Sprecherin Imma Schmidt. "Wir haben schon mehrere tausend Tagestickets und Dauerkarten verkauft", sagte sie.

Die Landesgartenschau war lange umstritten in der Kurstadt südlich von Osnabrück - ein Bürgerentscheid Ende 2015 besiegelte aber den Streit in der 10 000-Einwohnerstadt und die Vorarbeiten begannen. Der Förderverein spendierte sogar ein Apfelmuseum, Pomarium genannt, das sich am Südhang des Iburger Schlosses erstreckt. Dort sind hundert verschiedene Apfelsorten an hundert Apfelbäumen bei einem Spaziergang zu erkunden.

3,5 Millionen Euro fließen in Städtebaumaßnahmen, die auch Teil der Landesgartenschau sind - darunter sind 1,1 Millionen EU-Mittel. Der Haushalt von 7,3 Millionen Euro soll durch Eintrittskarten, Lizenzen und Sponsoring finanziert werden. Das Ziel sind mindestens 500 000 Besucher. Die Veranstaltung wird am 18. April von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffnet. Sie geht bis zum 14. Oktober.