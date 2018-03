In Rheinland-Pfalz werden 68 700 Schafe gehalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/rls) - Die rheinland-pfälzischen Landwirte halten 68 700 Schafe in ihren Betrieben. Diese Zahl erhob das Statistische Landesamt in Bad Ems in rund 600 landwirtschaftlichen Einrichtungen mit mindestens 20 Schafen im November 2017. Mehr als 70 Prozent der Tiere gehören zur Kategorie Mutterschafe; ein Viertel des Bestandes sind Lämmer. Milchschafe werden selten gehalten, diese machen weniger als ein Prozent des Bestandes aus.

In Rheinland-Pfalz befinden sich 4,3 Prozent aller in Deutschland gehaltenen Schafe. Spitzenreiter im Ländervergleich ist Bayern mit 17 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg mit 13,5 Prozent. In ganz Deutschland gibt es rund 1,6 Millionen Schafe.