Spandau nach 10:14 gegen Brescia Champions League-Achter

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das Endrundenturnier der Champions League in Genua am Samstag auf Rang acht beendet. Nach dem 10:14 (4:3,4:2,0:5,2:4) gegen AN Brescia blieb dem deutschen Rekordmeister im Wasserball nur der letzte Rang.

Nach starker erster Halbzeit mit einer 8:5-Führung bauten die Wasserfreunde, die auf den verletzten Center Mateo Cuk verzichten mussten, im dritten Viertel (0:5) enorm ab und konnten auch im Schlussabschnitt keine Wende mehr erzielen. Die Italiener spielten ihren inzwischen erreichten klaren Vorsprung routiniert über die Zeit.

Die Treffer für Spandau erzielten Lucas Gielen, Marko Stamm (je 3), Remi Saudadier (je 2), Nikola Dedovic und Ben Reibel (je 1).

Wie in den verlorenen Spielen zuvor zeigten die Berliner nur partiell eine Leistung, mit der sie auf Augenhöhe gegen die Besten des Kontinents mithalten konnten. Die beste Vorstellung boten sie im Auftaktmatch (5:6) gegen