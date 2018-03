Champions League: Spandau verliert in Eger 4:8

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eger/Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat die Partie des 10. Spieltages der Champions League-Gruppe B bei ZF Eger in Ungarn mit 4:8 (2:2,2:1,0:2,0:3) verloren. Die Gastgeber gewannen ihr fünftes Match in Folge und festigten Position zwei in der Tabelle hinter Spitzenreiter Pro Recco Genua. Spandau verlor Rang drei an den Titelverteidiger Szolnok.

Bestand aber haben die fünf Zähler Vorsprung vor dem härtesten Konkurrenten der Berliner, Jadran Herceg Novi aus Montenegro. Die ersten Vier nach den 14 Gruppenspielen erreichen das Final 8 im Juni in Genua. Gastgeber Pro Recco ist gesetzt, so dass die drei Bestplatzierten neben den Italienern in die Endrunde ziehen.

In der zweiten Halbzeit blieben die Berliner ohne Torerfolg, was am Mittwoch den Ausschlag zugunsten der Gastgeber gab. Neben Nikola Dedovic (3 Tore) überzeugte vor allem die kompakte 04-Defensive.