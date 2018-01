Spandauer Wasserballer auf Achtelfinal-Kurs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gemacht. Die Berliner gewannen am Samstag bei Steaua Bukarest mit 6:5 (0:1,3:1,1:2,2:1). Das Siegtor erzielte Spandaus Rumäne Tiberiu Negrean Sekunden vor Schluss. Spandau belegt in der Gruppe B mit 15 Punkten Rang drei. Die ersten Vier, zu denen auf jeden Fall auch der gesetzte Final-Gastgeber Pro Recco gehören wird, ziehen in die Endrunde. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Herceg Novi aus Montenegro haben die Wasserfreunde nun fünfmal in Serie gewonnen und dabei zuhause auch die Favoriten aus Szolnok und Eger (Ungarn) geschlagen.