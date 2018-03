Champions League: Spandau Außenseiter in Eger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) – Trotz des 10:9-Sieges im Hinspiel ist der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 im Champions-League-Spiel beim ungarischen Topteam ZG Eger am Mittwoch Außenseiter. In der Achter-Tabelle ist Eger hinter Pro Recco Genua (24 Punkte) Zweiter (19), gefolgt von Spandau und Szolnok (je 18) sowie Herceg Novi (Montenegro/13). Aus diesem Quintett kommen die vier Teilnehmer des Final 8 Anfang Juni in Genua. Gastgeber Pro Recco ist gesetzt, damit sind nur noch drei Tickets in der Gruppe B zu vergeben.

"Wir haben uns eine Top-Ausgangslage erarbeitet, die wir nicht verspielen werden. Entsprechend werden Einstellung und Motivation sein", kündigte Manager Peter Röhle vor den letzten fünf Gruppenspielen an. Das gelte auch für Spiele – wie gegen Eger und Szolnok -, "in denen eigentlich nichts zu holen ist".

In Eger wird den Spandauern auf jeden Fall weiter der verletzte Center Mateo Cuk fehlen.