Volleyballer unterliegen auch Serbien

Kraljevo (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga auch ihr zweites Spiel verloren. Nach einer umkämpften Partie unterlag der Vize-Europameister in Kraljevo Gastgeber Serbien mit 1:3 (25:19, 21:25, 16:25, 14:25).

Tags zuvor hatten die Deutschen ohne ihren pausierenden Star-Diagonalangreifer Georg Grozer gegen Italien mit 1:3 verloren. Das junge deutsche Team trifft zum Abschluss des ersten Turniers am Sonntag (16.00 Uhr) noch auf Brasilien. Dann folgen Veranstaltungen in Lodz, Ottawa, Ludwigsburg (15. bis 17. Juni) und Teheran. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Lille vom 4. bis 8. Juli.