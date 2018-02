BR Volleys feiern Pflichtsieg in Rottenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berlin Volleys haben ihre Pflichtaufgabe in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich gelöst. Der deutsche Meister behauptete sich am Samstagabend beim Tabellenvorletzten TV Rottenburg erwartungsgemäß mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:20). Es war für den Hauptstadtclub der zehnte Sieg im 13. Ligaspiel. Die Volleys rückten damit wieder auf Tabellenplatz zwei vor, der Abstand zu Spitzenreiter VfB Friedrichshafen beträgt allerdings bereits acht Punkte.

Vor 1900 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena von Tübingen war Aleksandar Okolic mit zwölf Punkten erfolgreichster Angreifer bei den Gästen vor Paul Carroll (11). Egor Bogachev verwandelte gleich den ersten Matchball zum Sieg.

Volleys-Trainer Luke Reynolds hatte sein Team gegenüber dem 3:1-Sieg in der Champions League am Dienstag bei Toulouse VB auf wichtigen Positionen verändert. Im Zuspiel vertrat Sebastian Kühner den zuletzt überragenden Pierre Pujol, für Robert Kromm startete Adam White im Außenangriff. In ihrer Neubesetzung quälten sich die Berliner mehr schlecht als recht durch den ersten Satz.

Dank einer Aufschlagserie von Kühner zogen die Volleys im zweiten Durchgang früh auf 10:5 davon. Diese Führung bauten sie gegen harmlose Rottenburger allmählich aus. Der kurz zuvor eingewechselte Bogachev nutzte den zweiten Satzball zum 25:16. Trotz einiger Nachlässigkeiten waren die Gäste auch im dritten Satz tonangebend.