VfB Suhl verliert gegen den VC Wiesbaden

Meiningen (dpa/th) - Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben gegen den Tabellensechsten VC Wiesbaden eine 0:3 (17:25, 24:26,18:25)-Niederlage kassiert. Nach einem starken Beginn geriet das Team von Trainer Han Abbing schnell mit 5:10 in Rückstand. Knapper als der erste endete am Samstag der zweite Durchgang: Statt Selbstvertrauen mitzunehmen, wirkten die Gastgeberinnen in Meiningen danach gegen den überraschenden Pokalfinalisten aber oft konfus und hilflos. In der Tabelle bleibt Suhl auf dem neunten Rang mit sechs Zählern. Durch einen Sieg gegen USC Münster schloss Schwarz-Weiß Erfurt auf Platz zehn nach Punkten auf.