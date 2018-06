Volleyballerinnen verabschieden sich sieglos aus Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr Heimturnier in Stuttgart in der neu geschaffenen Nationenliga ohne einen Sieg beendet. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Donnerstagabend nach Niederlagen gegen China und Türkei auch gegen den Vize-Europameister Niederlande mit 1:3 (21:25, 16:25, 26:24, 19:25).

Sich so gut es geht und achtbar aus der Affäre zu ziehen, war die Devise beim deutschen Team. Dies gelang gegen die ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretene Niederlande vor 1510 Zuschauern nur phasenweise über die 107 Minuten Spielzeit hinweg. Allerdings stimmte der Kampfgeist.

Alle drei deutschen Gegner des Stuttgarter Turniers gehörten zu den Top-Teams, die neben den USA, Brasilien und Serbien im Finalturnier im chinesischen Nanjing vom 27. Juni bis 1. Juli um den ersten Nationenliga-Titel kämpfen.

Das deutsche Team hatte schon vor dem Heimturnier in der Porsche-Arena keine Endrundenchancen mehr. Die Bilanz: fünf Siege und zehn Niederlagen aus 15 Spielen. Die Deutschen mussten zudem in der letzten Turnierwoche auf Topscorerin Louisa Lippmann wegen muskulärer Probleme verzichten.

Dafür nutzten gegen die Niederlande Spielerinnen wie Lena Stigrot als beste deutsche Angreiferin mit 14 Punkten oder auch Hanna Orthmann ihre Chancen, sich gegen internationale Top-Teams zu präsentieren. Der nächste Saisonhöhepunkt für Deutschlands Volleyballerinnen wird die Weltmeisterschaft vom 30. September bis zum 21. Oktober in Japan sein.