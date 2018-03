Berlin Volleys verlieren 1:3 in Friedrichshafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Friedrichshafen (dpa/bb) - Die Berlin Volleys haben das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen am Sonntag mit 1:3 (25:22, 25:27, 23:25, 22:25) verloren. Dem Team vom Bodensee gelang damit wettbewerbsübergreifend der 33. Pflichtspielsieg in Folge in dieser Saison. In der spannenden Partie vor 3382 Zuschauern in der ZF Arena von Friedrichshafen waren Kyle Russel und Aleksandar Okolic mit je zwölf Punkten erfolgreichste Angreifer beim Gast.

Der Volleyball-Klassiker fand diesmal jedoch unter besonderem Aspekt statt. Schon vorab stand fest, dass Friedrichshafen als Tabellenerster in die Playoffs einzieht und die BR Volleys als Zweiter. Zudem treffen beide Teams schon am Donnerstag an gleicher Stelle erneut aufeinander zum weitaus bedeutsameren Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel hatte der VfB am vergangenen Mittwoch in Berlin mit 3:2 gewonnen.

Beide Mannschaften nutzten das Bundesligaduell zum Experimentieren. Bei den BR Volleys war Diagonalangreifer Paul Carroll wegen leichter Knieprobleme daheim geblieben, Russell vertrat ihn. Volleys-Trainer Stelian Moculescu brachte zudem die Nachwuchskräfte Linus Weber und Egor Bogachev längere Zeit zum Einsatz.

Im ersten Durchgang zogen die Gäste dank einer Aufschlagserie des Australiers Adam White von 10:8 auf 15:8 vorentscheidend davon. Als die Berliner dann aber im zweiten Satz eine komfortable 22:18-Führung verspielten und am Ende auch noch zwei Satzbälle nicht nutzen konnten, wendete sich das Blatt zugunsten des VfB.