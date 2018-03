Volleyball-Verband: Nicole Fetting wird Generalsekretärin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Nicole Fetting wird im kommenden Jahr Generalsekretärin des Deutschen Volleyball-Verbandes und damit als erste Frau in der 63-jährigen Verbandsgeschichte die höchste hauptamtliche Funktion übernehmen. Die 37-Jährige tritt zum 1. Februar 2019 die Nachfolge von Jörg Ziegler (62) an, der aus Altersgründen ausscheidet. "Mit Nicole Fetting haben wir unsere Wunschkandidatin für diese anspruchsvolle Führungsposition gefunden", sagte DVV-Präsident Thomas Krohne in einer Mitteilung am Donnerstag.

Fetting, derzeit noch Geschäftsführerin beim Bundesligisten VC Wiesbaden, wird bereits am 1. Juli von den Hessen zum DVV wechseln. Die Ex-Nationalspielerin soll zunächst in der Funktion als Geschäftsführerin in einer siebenmonatigen Übergabephase eingearbeitet werden sowie erste Teilbereiche führen. "Es ist für mich eine große Herausforderung, die ich auch auf Grund meiner erfolgreichen Zeit beim VC Wiesbaden sehr gerne annehme", sagte Fetting.