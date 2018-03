Netzhoppers: Kampf und Moral stimmen, aber Ergebnisse nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bestensee (dpa) - Auch im letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison bleiben sich die Netzhoppers KW-Bestensee selbst treu. "Die Mannschaft hat gekämpft, sie hat Moral gezeigt", lobte Trainer Mirko Culic. Doch am Ende stand gegen die SVG Lüneburg eine vermeidbare 2:3 (13:25, 25:19, 22:25, 27:25, 10:15)-Niederlage. Gut mitspielen, aber verlieren - diese Diskrepanz zieht sich wie ein roter Faden durch die Auftritte der Netzhoppers in dieser Saison. "Wir spielen teilweise auf hohem Niveau, halten das aber nicht lange genug durch", stellte Mittelblocker Paul Sprung selbstkritisch fest.

Sprung ist einer der Leistungsträger der Mannschaft. Er ortet die Ursachen für die ausbleibenden Erfolge insbesondere im mentalen Bereich. "Diese Rolle, dass wir uns in den entscheidenden Momenten nicht durchsetzen, hat sich in den Köpfen festgesetzt. Und dieses Gefühl wird man einfach nicht so schnell wieder los", sagte der 2,04-Meter-Hüne.

Die Netzhoppers werden die Saison als Tabellenneunter beenden, unabhängig vom Ausgang ihrer letzten Partie am Samstag bei den United Volleys Rhein-Main. Für die Teilnahme an den Playoffs reicht das nicht. "Wir haben unser Minimalziel erreicht, zwei Mannschaft hinter uns zu lassen", beurteilte Sprung das Abschneiden. Der 27-Jährige weiß aber auch, dass mehr möglich gewesen wäre: "Ich denke, wir sind nicht weit weg von Mannschaften wie Lüneburg, Herrsching oder Bühl, die in der Tabelle vor uns stehen. Und selbst in den Spielen, die wir 0:3 verloren haben, waren viele knappe Sätze dabei."