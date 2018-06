Frodeno siegt souverän im Weltmeister-Duell mit Lange

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schönborn (dpa) - Jan Frodeno hat das Ironman-Weltmeister-Duell mit Patrick Lange souverän für sich entschieden und den Ironman70.3 Kraichgau gewonnen.

Der 36 Jahre alte gebürtige Kölner verwies nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen Lange auf den zweiten Platz.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Frodeno war in 3:49:05 Stunden sechseinhalb Minuten schneller als der Hawaii-Titelträger von 2017. Dritter wurde Frodenos australischer Trainingspartner Nick Kastelein vor dem Freiburger Andreas Böcherer.

Frodeno bestimmte vom Start in Ubstadt-Weiher bis zum Ziel in Bad Schönborn das Tempo bei seinem zweiten 70.3-Sieg in diesem Jahr. Gut einen Monat vor der Ironman-EM in Frankfurt/Main konnte Lange in seiner Paradedisziplin Laufen Plätze gut machen.

Im slowakischen Šamorín musste sich in Sebastian Kienle ein weiterer ehemaliger deutscher Ironman-Weltmeister mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Ebenfalls über die Halbdistanz kam er 1:04 Minuten nach dem Kanadier Lionel Sanders ins Ziel.