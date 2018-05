Gojowczyk verliert Tennis-Finale in Genf glatt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Genf (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour klar verpasst. Der Münchner verlor das Endspiel in Genf 2:6, 2:6 gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Für den 26 Jahre alten Weltranglisten-60. war es der erste ATP-Titel seiner Karriere.

Gojowczyk lag im ersten Satz schnell 0:4 hinten, dann fand der 49. der Weltrangliste besser ins Match. Beim Stand von 2:2 im zweiten Satz gab der 28 Jahre alte Davis-Cup-Spieler dann erneut seinen Aufschlag ab, mit einem weiteren Break zum 2:5 war die Entscheidung gefallen. Nach nur 68 Minuten beendete Fucsovic das Match.

Das Sandplatzturnier in Genf war mit 560.000 Euro dotiert und diente als letzter Test für die French Open, die an diesem Sonntag in Paris beginnen. Dort trifft Gojowczyk auf den Briten Cameron Norrie.