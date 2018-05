Australian-Open-Halbfinalist Chung sagt für French Open ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seoul (dpa) - Südkoreas Tennis-Jungstar Chung Hyeon hat seine Teilnahme an den French Open abgesagt. Der 22-Jährige gab dafür bei Twitter eine hartnäckige Knöchelverletzung als Grund an.

Zuvor musste der Weltranglisten-20. deswegen auch für das letzte Vorbereitungsturnier in Lyon passen. Bei den Australian Open im Januar war Chung überraschend bis ins Halbfinale vorgestoßen, musste dort aber wegen Blasen an den Füßen gegen den späteren Sieger Roger Federer aufgeben. Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison und beginnen am Sonntag in Paris.