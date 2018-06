Tennisprofi Berdych erreicht Viertelfinale in Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der tschechische Tennisprofi Tomas Berdych hat als siebter Spieler das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Stuttgart erreicht. Der 32 Jahre alte Wimbledon-Finalist von 2010 setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale der mit 729 340 Euro dotierten Rasen-Veranstaltung 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Franzosen Benoit Paire durch. Der Weltranglisten-19. Berdych ist in Stuttgart an Nummer drei gesetzt.