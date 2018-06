Tennis-Star Federer verhindert Aus gegen Zverev in Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der Hamburger Mischa Zverev hat Topstar Roger Federer bei dessen Rückkehr auf die Tennis-Tour nicht aufhalten können. Der 30-Jährige gewann zwar den ersten Satz, verlor am Mittwoch im Achtelfinale gegen den Rekord-Grand-Slam-Sieger aber mit 6:3, 4:6, 2:6 und zog damit auch im sechsten Vergleich den Kürzeren. Federer trifft bei dem Rasen-Turnier nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Argentinier Guido Pella und dem indischen Qualifikanten Prajnesh Gunneswaran. Der 36-Jährige hatte die Sandplatz-Saison ausgelassen und vor seinem Auftritt in Stuttgart rund zweieinhalb Monate lang kein Match bestritten. Vor einem Jahr war der Schweizer in Stuttgart zum Auftakt an Tommy Haas gescheitert.