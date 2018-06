Nach Rückkehr zur Nummer eins: Federer strebt Titel an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Nach der Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste strebt Roger Federer heute seinen ersten Titel beim Rasenturnier in Stuttgart an. Der 36-Jährige trifft im Endspiel auf den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada. Gegen den früheren Top-Ten-Spieler hat der Schweizer von 13 Duellen bislang zehn gewonnen. Bereits mit dem Erreichen des Endspiels hatte sich Federer den erneuten Sprung an die Spitze der Weltrangliste gesichert. An diesem Montag wird der Rekord-Grand-Slam-Sieger offiziell den spanischen French-Open-Sieger Rafael Nadal als Nummer eins ablösen.