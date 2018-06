Nach Rückkehr zur Nummer eins: Federer gewinnt in Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Nach der Rückkehr an die Weltranglistenspitze hat Tennis-Topstar Roger Federer erstmals das Rasen-Turnier in Stuttgart gewonnen. Der 36-Jährige bezwang am Sonntag den früheren kanadischen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic 6:4, 7:6 (7:3). Sein insgesamt 98. Titel stand nach 1:19 Stunden fest. Federer gelang damit nach seiner gut elf Wochen langen selbst gewählten Wettkampf-Pause ein optimales Comeback.

Der Schweizer wird am Montag offiziell den Spanier Rafael Nadal wieder als Nummer eins der Tennis-Welt verdrängen. Mit dem Halbfinalerfolg über Nick Kyrgios am Samstag war der Rekord-Grand-Slam-Sieger erneut zum Branchenbesten geworden.

Von den sieben deutschen Profis im Hauptfeld hatte keiner den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Bei dem mit 729 340 Euro dotierten Rasen-Turnier bereitete sich Federer auch auf seinen Saison-Höhepunkt Wimbledon vor, der am 2. Juli beginnt. In der kommenden Woche ist sein Start im westfälischen Halle geplant.