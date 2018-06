Federer vor Tennis-Comeback in Stuttgart gegen Mischa Zverev

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Roger Federer kehrt heute beim Rasen-Turnier in Stuttgart auf die Tennis-Tour zurück. Der Schweizer Topstar trifft im Achtelfinale auf den Hamburger Mischa Zverev. Die beiden Profis sind auf dem Center Court im dritten Match nach 11.00 Uhr und nicht vor 15.00 Uhr (Sky) an der Reihe. Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer hatte auf die Sandplatz-Saison verzichtet und hat seit mehr als zwei Monaten kein offizielles Match mehr bestritten.

Auch Maximilian Marterer, Florian Mayer und Rudolf Molleker treten am dritten Turniertag in Stuttgart an. Der Nürnberger French-Open-Achtelfinalist Marterer absolviert um 11.00 Uhr seine Erstrundenpartie gegen den kroatischen Lucky Loser Viktor Galovic. Das Match war am Dienstag wegen Regens abgesagt worden. Der Bayreuther Mayer und der 17 Jahre alte Molleker aus dem brandenburgischen Oranienburg spielen in ihren Zweitrundenpartien um den Einzug ins Viertelfinale.