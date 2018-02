Snowboardcrosser vor Heim-Weltcup: Schmach wettmachen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Feldberg (dpa) - Die deutschen Snowboardcrosser wollen sich beim Heim-Weltcup am Feldberg in Olympia-Stimmung bringen und haben vor den zwei Wochenend-Rennen bereits einen Teilerfolg gefeiert. 2017 hatte noch kein einziger Deutscher den Einzug in die K.o.-Phase geschafft - dieses Mal sind Paul Berg, Konstantin Schad und Martin Nörl dabei. "Wir wollen die Schmach aus dem Vorjahr wettmachen", sagte Berg, der in der Qualifikation am Freitag Zweiter wurde. Nörl kam auf Rang 14. Nach einem Ausfall erreichte Schad im zweiten Lauf mit der schnellsten Zeit des Tages ebenfalls die Finals. Jana Fischer und Hanna Ihedioha scheiterten dagegen in der Quali.

Fischer und ihre drei männlichen Kollegen werden Deutschland bei den Winterspielen in Pyeongchang vertreten. Im Hochschwarzwald geht es für das Quartett darum, Material und Form für den Saisonhöhepunkt zu testen. "Wir erhoffen uns wie immer eine gute Performance. Wir können mit stolzer Brust an den Start gehen", sagte Bundestrainer Bernard Loer, der mit dem Team in der nächsten Woche nach Korea fliegt.

Am Samstag gehen die Rennen um 12.00 Uhr los, am Sonntag beginnen um 9.00 Uhr die Qualifikation und um 12.00 Uhr die Final-Runden.