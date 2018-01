Östberg nach zweitem Etappensieg vorn - Fessel Achte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lenzerheide (dpa) - Ingvild Flugstad Östberg hat auch die dritte Etappe der Tour de Ski gewonnen und geht als Spitzenreiterin in den ersten Ruhetag. Im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen in der freien Technik lief die Norwegerin am Neujahrstag in Lenzerheide nach 26:48,1 Minuten als Erste ins Ziel.

Es war ihr zehnter Weltcup-Erfolg, von denen sie acht in der Schweiz feierte. Zweite wurde ihre Teamgefährtin Heidi Weng mit einem Rückstand von 27,8 Sekunden vor Jessica Diggins aus den USA (1:16,9 zurück).

Nicole Fessel aus Oberstdorf kam mit einem Rückstand von 2:00,3 auf Rang acht, Sandra Ringwald (Schonach) belegte Rang zehn, und Stefanie Böhler (Ibach) knackte auf Platz 15 als dritte deutsche Ski-Langläuferin die interne Olympia-Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Spiele im Februar in Pyeonchang.