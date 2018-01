Deutsche Siegesserie reißt bei Seefeld-Triple

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seefeld (dpa) - Die deutsche Siegesserie beim Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer ist gerissen. Nach vier Erfolgen von Eric Frenzel in den Jahren 2014 bis 2017 landete Fabian Rießle als bester DSV-Athlet diesmal auf Rang drei.

Der Schwarzwälder schlug nach dem abschließenden 15-Kilometer-Langlauf im Zielspurt Teamkollege Vinzenz Geiger, der Vierter wurde. Olympiasieger Frenzel (6.) und Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek (12.) hatten mit dem Ausgang des Triples nichts zu tun.

Der Gesamtsieg ging an den Japaner Akito Watabe, der sich auch am Freitag und Samstag durchgesetzt hatte und damit auch die Führung im Gesamtweltcup übernahm. Auf Rang zwei landete Ausnahme-Springer Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, der sein Polster in der Loipe stark verteidigte.