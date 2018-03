Nordische Kombination: Rießle gewinnt Weltcup-Springen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klingenthal (dpa) - Team-Olympiasieger Fabian Rießle hat erstmals ein Springen bei einem Weltcup in der Nordischen Kombination gewonnen und steht vor seinem zweiten Sieg nacheinander. Beim Heim-Weltcup in Klingenthal kam der Schwarzwälder am Samstag mit verkürztem Anlauf auf 139,5 Meter und geht mit 21 Sekunden Vorsprung vor Weltcup-Spitzenreiter Akito Watabe in den 10-Kilometer-Lauf am Nachmittag. Watabe sprang 137,5 Meter.

Dritter mit einem Rückstand von 25 Sekunden ist der Finne Eero Hirvonen, der die Tagesbestweite von 142,5 Metern markierte. Die Einzel-Olympiasieger Eric Frenzel und Johannes Rydzek gehen mit guten Chancen auf Podestplätze als Sechster und Siebter und Rückständen von 41 beziehungsweise 46 Sekunden in die Loipe. Auch Manuel Faißt als Achter und Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger als 13. haben gute Ausgangspositionen.