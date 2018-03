Skistar Shiffrin vor Gewinn der Slalom-Kugel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ofterschwang (dpa) - US-Skistar Mikaela Shiffrin führt beim Slalom in Ofterschwang nach dem ersten Durchgang und steht damit unmittelbar vor dem Gewinn der Disziplinwertung im Weltcup.

Die 22 Jahre alte Amerikanerin hatte am Freitag bereits den zweiten Gesamtweltcupsieg ihrer Karriere perfekt gemacht. Im Allgäu lag Shiffrin am Samstag vor dem Finale vor den beiden Österreicherinnen Katharina Gallhuber und Bernadette Schild. Ihre Konkurrentin in der Disziplinwertung, Petra Vlhova aus der Slowakei, lag mit 0,65 Sekunden Rückstand auf Rang sechs. Marina Wallner kam mit 2,43 Sekunden Rückstand auf Platz 17. Lena Dürr und Maren Wiesler schieden aus.