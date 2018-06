Rekordsieger Hunger verpasst 22. Kieler-Woche-Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Kieler-Woche-Rekordsieger Wolfgang Hunger ist an seinem 22. Titel vorbeigesegelt. In der Finalwettfahrt am Dienstag riskierte der zuvor auf Gesamt-Platz drei liegende 505er-Steuermann zu viel und verlor alles. Nach einem riskanten Start kenterten der siebenmalige Weltmeister und sein Vorschoter Julien Kleiner bei ihrer aggressiven Aufholjagd vor dem Wind, gaben die Wettfahrt auf und segelten in den Hafen zurück. Der verpatzte Endspurt kostete ihn sogar den Podestplatz. Am Ende wurde der Routinier Vierter im Klassement.

Den Kieler-Woche-Sieg sicherte sich der Australier Michael Quirk mit Hungers ehemaligem Stammvorschoter Holger Jess im Boot. Der Eckernförder Bootsbauer berichtete von der Hochspannung im letzten Rennen: "Fünf Crews konnten noch siegen. Wir waren dann das schnellste Boot und sind auch schlau gesegelt." Auf Rang zwei segelten Stefan Köchlin und Andreas Achterberg als bestes deutsches Duo vor den Franzosen Philipe Boite und Mathieu Fountaine.

Mit den letzten Wettfahrten in 13 Klassen ging am Dienstagabend die erste internationale Hälfte der weltgrößten Regattaserie zu Ende. Deutsche Segler konnten sieben Kieler-Woche-Titel ersegeln. Während die "Big Boats" auf der Förde ihre Baltic Pre-Worlds fortsetzen, steigt am Mittwoch mit Beginn der zweiten olympischen Hälfte auch die Segel-Nationalmannschaft in die Kieler Woche ein.