Kieler-Woche-Rekordsieger Hunger führt vor dem Finale

Kiel (dpa/lno) - Rekordsieger Wolfgang Hunger hat bei der Kieler Woche nach acht Wettfahrten die Führung in der 505er-Bootsklasse übernommen. In seinem Heimatrevier reichten dem Orthopäden aus Strande, der mit Vorschoter Julien Kleiner in einem Boot sitzt, am Montag die Ränge 1, 3, 2 und 8 für die Spitzenposition in der Gesamtwertung. Das Finale wird am Dienstag ausgetragen.

Bei seinem 26. Kieler-Woche-Start will der siebenmalige Weltmeister Hunger seinen 22. Titel. Auf Platz zwei in der Flotte der 36 Gleitjollen lag vor den letzten drei Rennen Hungers ehemaliger Vorschoter Holger Jess. Der Eckernförder Europameister greift in diesem Jahr mit dem Australier Michael Quirk an und könnte Hunger/Kleiner den Titel streitig machen. "Wir sind schneller, er ist routinierter", sagte Jess, "das wird am Dienstag ein spannendes Finale." Noch vier Teams haben Siegchancen.

In der internationalen Hälfte der Kieler Woche glänzt auch Jan Kurfeld aus Wismar. Der 31-Jährige führt das Weltklassefeld von 61 Booten in der OK-Klasse an. Nach vier Tagessiegen in sieben Wettfahrten liegt er vor zwei Dänen. Die Segler in 13 internationalen Klassen beenden ihre Regatten am Dienstag. Am Mittwoch übernehmen die Olympia-Segler das Revier.