Schach-WM: Start beim Kandidatenturnier in Berlin

Berlin (dpa) - Fabiano Caruana, Wladimir Kramnik und Schachrijar Mamedscharow haben beim Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft in der Auftaktrunde ihre Partien gewonnen.

US-Star Caruana setzte sich am Samstag in Berlin in einer aggressiv geführten Partie gegen seinen Landsmann Wesley So durch. Auf völlig entgegengesetzte Weise kam der älteste Teilnehmer, Kramnik (42), zu seinem Erfolg im russischen Duell gegen Alexander Grischuk. In einer strategischen Partie überspielte er seinen Gegner.

Sergej Karjakin musste sich in einer defensiv geführten Partie dem Aserbaidschaner Mamedscharow geschlagen geben. Die Begegnung zwischen dem Armenier Levon Aronjan und dem Chinesen Ding Liren endete remis. Bei dem Kandidatenturnier wird bis zum 27. März unter acht Teilnehmern der Herausforderer von Weltmeister Magnus Carlsen ermittelt. Die WM findet im November in London statt.