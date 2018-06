Baden-Württemberg gewinnt Meisterschaft im 7er-Rugby

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Männer-Team vom Landesverband Baden-Württemberg hat in Hamburg die deutsche Meisterschaft im olympischen 7er-Rugby gewonnen. Das Team setzte sich am Sonntag im Finale mit 26:5 gegen Niedersachsen durch und blieb in der Rugby-Arena im Stadtpark ungeschlagen. Hamburg belegte den zehnten Platz unter zwölf Mannschaften.