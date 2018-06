20. Meister-Titel für Mountainbikerin Spitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchzarten (dpa) - Sabine Spitz und Julian Schelb sind die neuen deutschen Mountainbike-Meister in der Marathon-Disziplin.

In Kirchzarten holte sich am Sonntag Olympiasiegerin Sabine Spitz aus Murg-Niederhof über die 80 Kilometer ihren insgesamt 20. deutschen Meister-Titel und den fünften in der Marathon-Disziplin. Sie siegte 18 Sekunden vor Titelverteidigerin Silke Ulrich aus Ottobrunn.

"Das fühlt sich gut an", sagte die 46 Jahre alte Spitz nach dem Rennen. Bei den Herren entschied Julian Schelb aus Münstertal über 114 Kilometer ein enges Duell gegen Markus Kaufmann (Meckenbeuren) für sich.