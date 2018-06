Niederländerin Slik gewinnt 5. Etappe bei Thüringen-Tour

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dörtendorf (dpa) - Rozanne Slik hat am Freitag die 5. Etappe bei der 31. Lotto Ladies Thüringen Tour gewonnen. Die Niederländerin vom Team FDJ setzte sich auf dem bergigen Tagesabschnitt nach 105,6 Kilometern rund um Dörtendorf vor ihrer Landsfrau Ellen van Dijk (Team Sunweb) durch. Dritte am Hankaberg wurde die Polin Malgorzata Jasinska vom Team Movistar. Die mehrmalige Weltmeisterin Lisa Brennauer aus Kempten (Wiggle High5) stellte dank guter Teamarbeit kurz vor dem Ziel die beiden Ausreißerinnen um Trixi Worrack (Canyon Sram Racing), verpasste aber erstmals bei dieser Rundfahrt das Podest. Die sechste Etappe an diesem Samstag geht mit 142 Kilometern rund um Gotha. Die Tour endet am Sonntag.