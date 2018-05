Brennauer wieder mit Podiumsplatz bei Thüringen-Radtour

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiz (dpa) - Lisa Brennauer bleibt bei der Frauen-Radrundfahrt in Thüringen weiter auf Podiumskurs. Die 29 Jahre alte mehrmalige Weltmeisterin aus Kempten belegte am Mittwoch nach 131 Kilometern rund um Schleiz den zweiten Platz. Brennauer, die für das Team Wiggle High5 fährt, musste sich lediglich Coryn Rivera geschlagen geben.

Für die Amerikanerin war es nach dem Sieg zum Auftakt der Tour der zweite Tagessieg. Am Dienstag hatte Rivera vom Team Sunweb den zweiten Platz belegt. Sie führt weiter die Gesamtwertung an. Dritte wurde am Mittwoch die Französin Roxane Fournier. An diesem Donnerstag führt die vierte Etappe das Feld über 118 Kilometer rund um Gera. Die Tour endet am Sonntag.