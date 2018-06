Sprinter Maximilian Levy will im Bahn-Vierer starten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Der 30 Jahre alte Topsprinter Maximilian Levy wagt einen Ausflug in den Ausdauerbereich und will bei den deutschen Bahn-Meisterschaften im Juli in Dudenhofen im LKT-Bahnvierer starten. Das meldete die Lausitzer Rundschau am Sonntag. Der vierfache Weltmeister im Kurzzeitbereich und amtierende Keirin-Europameister aus Cottbus soll als Anfahrer auf den ersten drei Runden für hohe Geschwindigkeit sorgen. Tests auf der Bahn seien laut Erfolgstrainer Heiko Salzwedel vielversprechend verlaufen.