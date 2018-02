Haßmann reitet bei Championat von Neumünster zum Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa) - Mit dem schnellsten Ritt der Siegerrunde hat sich Felix Haßmann das Championat von Neumünster gesichert. Der Springreiter aus Lienen siegte am Samstag bei der zweitwichtigsten Prüfung des internationalen Reitturniers in der Holstenhalle im Sattel von Cayenne. Platz zwei ging an Denis Nielsen aus Isen mit Cashmoaker vor Christian Ahlmann aus Marl mit Tokyo. Höhepunkt des Turniers ist am Sonntag der Große Preis.