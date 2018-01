Sechs Berliner Wintersportler für Pyeongchang nominiert

16. Januar 2018 15:26 Olympia - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) – Sechs Berliner befinden sich nach der ersten Nominierungsrunde durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im 43-köpfigen deutschen Team für die Olympischen Winterspiele vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang. Außer den drei Eiskunstläufern Paul Fentz, das Paar Annika Hocke/Ruben Blommaert handelt es sich im Eishockey um Frank Hördler, Jonas Müller und überraschend Marcel Noebles von den Eisbären. Sie gehören zu einem Pool von 30 Spielern, von denen noch fünf bis zur zweiten Runde am 23. Januar in Frankfurt/Main gestrichen werden.

Bisher sind nur in den Sportarten Eishockey, Eiskunstlaufen und Rennrodeln die Olympiastarter berufen worden.