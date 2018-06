Mercedes holt Pole in Budapest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Budapest (dpa) - Mercedes-Pilot Paul di Resta startet beim DTM-Rennen in Budapest erstmals in dieser Saison von der Pole Position.

Der 32 Jahre alte Schotte war in der Qualifikation rund zwei Stunden vor dem Rennen (13.30 Uhr) am schnellsten. Neben ihm in der ersten Startreihe geht auf dem Hungaroring Nico Müller im Audi von Rang zwei ins Rennen. Dritter wurde im Qualifying am Samstag Lucas Auer im Mercedes.

Timo Glock, Spitzenreiter der Fahrerwertung des Deutschen Tourenwagen Masters, wurde im BMW nur 16. von 18 Piloten. Sein Verfolger Gary Paffett erreichte im Mercedes Startplatz neun. Auch insgesamt erlebte BMW eine Enttäuschung: Erfolgreichster Fahrer der Münchner war Augusto Farfus als Achter. Am dritten von zehn Rennwochenenden ist für Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) der zweite Lauf in Budapest geplant.