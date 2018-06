Leichtathletik: Traber glänzt mit Sieg über 110 Meter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tübingen (dpa/lsw) - Sprinter Gregor Traber hat beim Tübinger Leichtathletik-Meeting als Sieger über 110 Meter Hürden geglänzt. Vor 2000 Zuschauer stellte der Lokalmatador in 13,35 Sekunden eine deutsche Jahresbestleistung auf und liegt damit in Europa auf Rang vier. "Das war eine starke Leistung", sagte der 25-Jährige.

Auch Nadine Gonska von der MTG Mannheim lieferte mit einer deutschen Jahresbestleistung und der EM-Norm über 400 Meter in 52,42 Sekunden ein starkes Rennen ab. Christina Hering von der LG Stadtwerke München zeigte über 800 Meter in 2:00,48 Minuten die dritte deutsche Jahresbestleistung und qualifizierte sich damit auch für die EM. "Ich bin bereit für meinen achten Titel", sagte sie mit Blick auf die deutschen Meisterschaften in Nürnberg vom 20. bis 22. Juli.

Die WM-Neunte Hanna Klein von der SG Schorndorf setzte den Reigen der EM-Normen als Dritte in 4:06,41 Minuten über 1500 Meter fort und hat nun über 5000 und 1500 Meter die EM-Qualifikation erfüllt. Hommiyu Tesfaye von der LG Eintracht Frankfurt fehlten am Ende mit 3:08,09 Minuten neun Hundertstel zur EM-Norm. Starker Sieger war der Australier Stewart McSwey in 3:34,82 Minuten.