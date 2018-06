Ratingen: Finale EM-Qualifikation der deutschen Mehrkämpfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratingen (dpa/lnw) - Für die deutschen Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer geht es am Wochenende bei der finalen Qualifikation in Ratingen um jeweils drei Startplätze für die Heim-EM vom 6. bis 12. August in Berlin. Im Blickpunkt steht die WM-Zweite Carolin Schäfer aus Frankfurt/Main, die bei der ersten Ausscheidung vorzeitig ausgeschieden war und die EM-Norm von 6000 Punkten noch übertreffen muss. Bisher haben das Mareike Arndt (Leverkusen/6122) und Louisa Grauvogel (LG Saar 70/6053) geschafft.

Bei den Zehnkämpfern haben mit ihren Vorleistungen bei der ersten Qualifikation in Götzis/Österreich Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied/8329) und Matthias Brugger (Ulm/8304) ihre EM-Tickets so gut wie sicher. Um die dritte Fahrkarte nach Berlin kämpft Arthur Abele (Ulm). Der Ratingen-Sieger von 2016 muss jedoch die Punktzahl des Mainzers Niklas Kaul von 8205 Zählern übertreffen. Das 20 Jahre alte Zehnkampf-Talent tritt in Ratingen nicht an.