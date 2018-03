Elena Burkard und Philipp Pflieger nationale Crossmeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ohrdruf (dpa) - Elena Burkard und Philipp Pflieger haben sich bei den nationalen Cross-Meisterschaften in Ohrdruf/Thüringen die Titel gesichert. Marathon-Spezialist Pflieger aus Regensburg wiederholte seinen Vorjahres-Erfolg auf der 9,9 Kilometer langen Strecke am Samstag in 31:07 Minuten. "Es war heute richtig Arbeit zu gewinnen", sagte der Sieger, der sich vor dem Braunschweiger Karsten Meier (31:19 Minuten) und seinem Vereinskollegen Tim Ramdane Cherif (31:31) durchsetzte.

Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald lieferte sich lange einen packenden Zweikampf mit Alina Reh aus Ulm, die aber zwei Runden vor dem Ziel der 5,2-Kilometer-Distanz stürzte. Dennoch sicherte sich die 20-Jährige noch Platz zwei in 18:01 Minuten und damit den U-23-Titel. Die neue Crossmeisterin Burkard kam nach 17:33 Minuten ins Ziel. Dritte wurde die Berlinerin Caterina Granz (18:29).