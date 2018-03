Bad Langensalzaer Weitsprung-Meeting auf 30. Juni verlegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Langensalza (dpa/th) - Die 25. Auflage des traditionellen "Weitsprung-Meetings der Weltklasse" in Bad Langensalza findet bereits am 30. Juni statt. Die Verschiebung vom ursprünglichen Termin um zwei Wochen nach vorn wurde getroffen, weil der aktuelle Weltmeister Luvo Manyonga (persönliche Bestleistung 8,65 m) und dessen südafrikanischer Team-Kollege und WM-Dritte Ruswahl Samaai (Bestleistung 8,49) am 14. Juli nicht in Bad Langensalza hätten springen konnten.

Durch die Verlegung wird es am 30. Juni dazu kommen, dass zwei aktuelle Leichtathletik-Weltmeister bei getrennten Veranstaltungen in Thüringen starten: Manyonga in Bad Langensalza, der aus Dresden stammende Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) im Jenaer Abbe-Sportfeld beim von Olympiasieger Thomas Röhler organisierten Werfer-Meeting.

Ziel der Organisatoren in Bad Langensalza ist der Meeting-Rekord. Den hält seit 20 Jahren mit 8,60 Meter der Jamaikaner James Beckford. "Wir trauen das vor allem Manyonga und seinem Team-Gefährten Samaai zu", erklärte Meeting-Sprecher Hardy Krause.