Hamburger Judoka bauen Siegesserie aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team hat auch seinen fünften Kampf in der Gruppe Nord der Bundesliga klar für sich entschieden. Mit 12:2 siegte der Titelverteidiger am Samstag beim TSV Hertha Walheim und bleibt souveräner Spitzenreiter. Der deutsche Meister Moritz Plafky sowie André Breitbarth konnten jeweils zwei Siege für ihr Team holen. Nächster Gegner ist am 30. Juni der SUA Witten.