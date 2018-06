Alster-Damen und Mülheims Herren gewinnen Feldhockey-Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa) - Die Damen vom Club an der Alster und die Herren von Uhlenhorst Mülheim sind die neuen deutschen Feldhockey-Meister. Die Hanseatinnen setzten sich am Sonntag im Finale in Krefeld 3:1 (0:1) gegen den Lokalrivalen Uhlenhorster HC durch. Rekordchampion Mülheim gewann im Anschluss das Endspiel der Herren mit 3:2 (1:1) gegen den Erzrivalen Rot-Weiss Köln. Die Entscheidung besorgte Jan Schiffer sechs Minuten vor dem Ende. "Das war ein Sieg des Willens und den hatten wir heute", sagte der Matchwinner, dessen Club nach 21 Jahren Wartezeit endlich wieder einen Titel auf dem Feld holte.

Alsters Damen sicherten sich den ersten Feldhockey-Titel der Clubgeschichte und zugleich das Double nach dem Sieg bei der Hallen-DM im Februar. "Ich bin wahnsinnig glücklich, auch wenn es in der Kabine ganz schön gescheppert hat", sagte die vor der Saison vom UHC an die Alster gewechselte Nationalspielerin Lisa Altenburg.

UHC-Spielführerin Janne Müller-Wieland hatte den Champion der letzten drei Jahre bei der zehnten Finalteilnahme in Serie in Führung gebracht. Alster drehte die Partie erst in den letzten 17 Minuten durch Treffer von Viktoria Huse, Carlotta Sippel und Marie Jeltsch.

In den Halbfinals am Samstag setzte sich Köln mit 8:2 (4:2) gegen den Harvestehuder THC durch. Mülheim besiegte Titelverteidiger Mannheimer HC 2:1 (2:0). Bei den Damen gewann Alster mit 3:2 im Penaltyschießen gegen den Düsseldorfer HC. Der UHC besiegte die MHC-Damen im Shootout mit 4:3. Köln, Mülheim und Mannheim sicherten sich zudem die Tickets für die Euro Hockey League der Herren. Und die beiden Hamburger Damen-Finalisten werden 2019 im Europapokal starten.