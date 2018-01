Deutsche Hockey-Damen: WM-Test beim Club an der Alster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das deutsche Hallenhockey-Nationalteam der Damen bestreitet im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-WM vom 7. bis 11. Februar am Dienstag ein Testspiel beim Club an der Alster (19.00 Uhr). Lisa Altenburg, Anne Schröder und Viktoria Huse treffen dabei auf ihr Heim-Team, das derzeit in der Gruppe Nord der Bundesliga den zweiten Platz belegt.

Im vorläufigen Kader für die WM stehen zudem die Hamburgerinnen Franzisca Hauke, Friderike Schlenker und Torhüterin Rosa Krüger (alle Harvestehuder THC) sowie Janne Müller-Wieland (UHC Hamburg).