Souveräner Sieg: Deutsche Hockey-Herren im Hallen-WM-Finale

Berlin (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben souverän das Endspiel der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin erreicht. Im Halbfinale setzte sich das DHB-Team am Samstag sicher mit 6:2 (3:1) gegen Außenseiter Iran durch. Der überragende Kölner Christopher Rühr (3) sowie Fabian Pehlke, Martin Häner und Ferdinand Weinke erzielten in der Max-Schmeling-Halle die Tore für die auch in ihrem siebten Turnier-Match erfolgreichen Gastgeber. Die kämpfen am Sonntag (15.00 Uhr/Sport 1) gegen Österreich oder Australien um den WM-Titel.