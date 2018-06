Kantersieg für deutsche Handballerinnen zum Abschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gummersbach (dpa) – Den deutschen Handballerinnen ist im letzten EM-Qualifikationsspiel ein Kantersieg gelungen. Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener in der Arena Gummersbach mit 40:17 (20:10) gegen die Türkei durch.

Vor 1423 Zuschauern war Alicia Stolle von der HSG Blomberg-Lippe mit sechs Treffern beste Werferin der Gastgeberinnen. Die neuformierte Auswahl des Deutschen Handballbunds hatte ihr Ticket für die Europameisterschaft in Frankreich, die am 29. November beginnt, bereits am Donnerstag mit einem 25:11-Erfolg in Litauen gebucht.

Die Qualifikationsgruppe 6 beendete Deutschland mit 9:3 Punkten als Zweiter. Das Hinspiel in der Türkei hatte das DHB-Team im vergangenen Oktober mit 30:16 gewonnen. Die Vorrundengruppen der EM werden am 12. Juni in Paris ausgelost.