HSG Wetzlar erweitert Trainerteam: Rath wird Athletik-Coach

Wetzlar (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat sein Trainerteam erweitert. Wie die Mittelhessen am Montag mitteilten, wird Jonas Rath künftig im Bundesliga- und Nachwuchsbereich als Athletik-Coach zum Einsatz kommen. Er unterschrieb einen ab 1. Juli gültigen Arbeitsvertrag. Der 38 Jahre alte Sportwissenschaftler wird zudem Leiter für "Externes betriebliches Gesundheitsmanagement". Rath arbeitet bereits seit zwei Jahren nebenberuflich für die HSG. Am 11. Juli starten die Handballer in die Saisonvorbereitung.