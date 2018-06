Azat Valiullin bleibt bei Handball-Bundesligist Ludwigshafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Azat Valiullin bleibt bei den Eulen Ludwigshafen. Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der 27 Jahre alte Rückraumspieler einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der Russe war in der Winterpause vom TBV Lemgo in die Pfalz gewechselt und maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. "Ich bin froh, dass sich Azat trotz anderweitiger Angebote für uns entschieden hat. Ein Spieler wie er, wird uns mit seiner Qualität auch in der kommenden Saison weiterhelfen", sagte Geschäftsführer Marcus Endlich.