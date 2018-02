EHV Aue feiert knappen Heimsieg gegen DJK Rimpar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) – Handball-Zweitligist EHV Aue hat im Kampf um den Klassenerhalt zwei wichtige Punkte errungen. Gegen die DJK Rimpar setzte sich die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Sonntag mit 28:27 (14:16) durch. Vor 1250 Zuschauern war eine klare Leistungssteigerung der Auer nach dem Seitenwechsel der Schlüssel zum Erfolg. Nach einem knappen Rückstand zur Pause kämpfte sich der EHV auch dank eines starken Torhüters Erik Töpfer (9 Paraden) wieder zurück in die Partie. Jan Faith, mit sieben Toren bester Auer Werfer, traf in der 46. Minute zur 24:20-Führung. Rimpar ließ sich allerdings nicht abschütteln und kam wieder auf 27:26 (58.) heran. In einer spannenden Schlussphase verteidigten die Gastgeber mit viel Leidenschaft den knappen Vorsprung.