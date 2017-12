Rödertal verstärkt sich mit polnischer Kreisspielerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großröhrsdorf (dpa/sn) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Rödertal haben sich kurzfristig noch einmal verstärkt. Wie der Aufsteiger am letzten Tag des Jahres bekannt gab, verpflichtet das noch punktlose Tabellenschlusslicht die polnische Kreisspielerin Kamila Szczecina. Die 30-Jährige Polin wechselt ablösefrei vom norwegischen Erstdivisionär Forde IL Handball ins Rödertal und unterschreibt einen Vertrag bis 2020, der für die erste und zweite Bundesliga gilt.

Kamila Szczecina erlernte das Handball-ABC in Novy Sacz. Als 18-jährige wechselte sie zu MKS Piotrkow Trybunalski und spielte fünf Jahre in der polnischen Superliga. Anschließend kehrte sie zu ihrem Heimatverein zurück, mit dem sie den Aufstieg in die polnische Eliteliga schaffte. Drei Jahre später wechselte sie zum Meisterschaftszweiten Pogon Baltica Szczecin und sammelte mit diesem Verein auch Erfahrungen im Europacup. Mit der Nationalmannschaft ihres Landes trat sie bei der Europameisterschaft 2016 an. In diesem Jahr nahm sie in Norwegen ihr erstes Auslandsengagement an, erhielt jetzt wegen finanzieller Probleme des Clubs aber die Freigabe.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit Kamila eine international erfahrene Spielerin für uns gewinnen konnten. Mit ihr erhoffen wir uns eine Verstärkung im Abstiegskampf", erklärt HCR-Präsident Andreas Zschiedrich. Ihren Einstand soll die Polin bereits beim nächsten Spiel am kommenden Sonnabend gegen Meister BBM Bietigheim in der Dresdner Ballsport Arena geben.